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В Москве открылся форум "Мой район"

12:43
  • четверг
  • 04 июля 2019

Более 30 культурных мероприятий пройдут с 4 по 6 июля в Гостином дворе

Разнообразные мастер-классы, кинопоказы, дискуссии и концерты. В Москве открылся форум "Мой район", передает "ТВ Центр".

Более 30 культурных мероприятий пройдут с 4 по 6 июля в Гостином дворе. Гости форума смогут увидеть фильмы молодых режиссёров о жизни в столице, посетить тематические экскурсии и обсудить с экспертами развитие города. Также можно будет встретиться с известными артистами.

"Форум - это площадка, открытая для всех, для всех возрастов, для всех горожан. Мы здесь, конечно, обсуждаем серьезные вопросы, мы здесь разговариваем про образование, про здоровье, про всё то, чем наполнена жизнь каждого москвича и жизнь каждого района. Потому что ещё один важный блок вопросов - это развитие сообщества, развитие культурных институтов, которые находятся буквально в каждом районе нашего города", - заявила директор форума "Мой район" Ирина Гордина-Невмержицкая.

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