Какое будущее ждет призеров олимпиады "Я - профессионал"

В частности, лучшие участники получают льготы и рекомендации

Всё больше медалистов образовательной олимпиады "Я - профессионал" поступают в магистратуру в престижные вузы, а также проходят стажировку в крупных компаниях. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Один из флагманских проектов платформы – "Россия - страна возможностей" - занимается поиском и поддержкой талантливых студентов различных специальностей. Во время Олимпиады проверяются именно профессиональные знания и качества. Лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также рекомендации для работодателей.

"Попал на стажировку по олимпиаде "Я - профессионал", стал призёром по направлению "Государственно-муниципальное управление" и решил попробовать себя в смежной отрасли. Для осуществления своих рабочих функций требуются и управленческие навыки, и навыки по специальности "Международные отношения" и, конечно же, экономика - и это всё, безусловно, новый и интересный опыт, который содействует моему личностному росту и развитию", - заявил призёр образовательной олимпиады "Я - профессионал" по направлению "Государственное и муниципальное управление" Живан Йовашевич.

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