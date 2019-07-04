Смерть принцессы Дианы сыграла на руку Меган Маркл

В королевской семье кипят страсти

Биограф королевской семьи Колин Кэмпбелл, которая тесно общалась с принцессой Дианой, заявила, что мать принца Гарри была бы не в восторге от его жены Меган Маркл.

Колин Кэмпбелл сказала, что Диана и Меган имеют много общих черт, а люди схожих темпераментов зачастую конфликтуют друг с другом. Выходит, что жене Гарри повезло не встретиться со свекровью. "Не зря Меган - актриса, а Диану все называли актрисой", - цитирует Кэмпбелл New Magazine.

По словам собеседницы портала, жена Гарри более образованна и самоуверенна, чем была его мама. Кэмпбелл выразила надежду на то, что Меган Маркл будет более стабильна с точки зрения психики, нежели Диана.

Ранее Колин Кэмпбелл утверждала, что принц Гарри буквально помешан на Меган Маркл. По ее словам, счастливый брак хорошо скажется на Гарри и его отношениях со старшим братом, который уже давно остепенился и стал примерным семьянином.

Напомним, принцесса Диана скончалась в 1997 году. Она попала в смертельное ДТП через год после развода с принцем Чарльзом, отцом Гарри и Уильяма.