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Смерть принцессы Дианы сыграла на руку Меган Маркл

11:11
  • четверг
  • 04 июля 2019

В королевской семье кипят страсти

Биограф королевской семьи Колин Кэмпбелл, которая тесно общалась с принцессой Дианой, заявила, что мать принца Гарри была бы не в восторге от его жены Меган Маркл. 
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Колин Кэмпбелл сказала, что Диана и Меган имеют много общих черт, а люди схожих темпераментов зачастую конфликтуют друг с другом. Выходит, что жене Гарри повезло не встретиться со свекровью. "Не зря Меган - актриса, а Диану все называли актрисой", - цитирует Кэмпбелл New Magazine. 

По словам собеседницы портала, жена Гарри более образованна и самоуверенна, чем была его мама. Кэмпбелл выразила надежду на то, что Меган Маркл будет более стабильна с точки зрения психики, нежели Диана. 

Ранее Колин Кэмпбелл утверждала, что принц Гарри буквально помешан на Меган Маркл. По ее словам, счастливый брак хорошо скажется на Гарри и его отношениях со старшим братом, который уже давно остепенился и стал примерным семьянином. 

Напомним, принцесса Диана скончалась в 1997 году. Она попала в смертельное ДТП через год после развода с принцем Чарльзом, отцом Гарри и Уильяма. 

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