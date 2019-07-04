Определен кофе, который не бодрит по утрам

Пользы от продукта этих марок никакой

Специалисты "Росконтроля" проверили растворимый кофе, который продают в магазинах. Результаты есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для исследования отобрали семь марок растворимого кофе: MacCoffee/FAVORITE, Italica, Auchan, Nescafe, Bondiva, "Жокей" и "Каждый день". Их проверили более чем по 30 параметрам.

Все образцы оказали безопасны, в них не обнаружены вредные примеси. Однако не весь кофе оказался достоин быть кофе. "Жокей", Italica и MacCoffee/FAVORITE попали в черный список "Росконтроля" поскольку они не могут называться этим бодрящим напитком: в их составе обнаружили сырья другого происхождения вроде зерен злаковых культур или цикория, но не кофейные зерна.

Все остальные образцы "Росконтроль" рекомендовал к покупке. Разница заключается лишь в содержании кофеина. Самый бодрящий кофе - Auchan и Bonvida, содержание кофеина в них 4,48% и 4,37%. Затем идут Nescafe (4,25%), "Жокей", MacCoffee/FAVORITE, "Каждый день" – по 4%, а в Italica - всего 1,54%, отметили в "Росконтроле".