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Орлов предал Пегову после потери ребенка

11:41
  • четверг
  • 04 июля 2019

Артист покаялся

Актер Дмитрий Орлов признался, что он плохо обошелся со своей бывшей женой Ириной Пеговой, когда та потеряла ребенка.  
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47-летний артист рассказал в программе "Судьба человека", что их роман с Пеговой начался бурно. Актриса  быстро забеременела и потеряла ребенка на ранней стадии. "Организм избавляется от плода, если что-то идет не так", - сказал Орлов, не став вдаваться в подробности. 

По словам кинозвезды, в тот тяжелый момент он повел себя как "недоразвитый мужчина". "Самое страшное, если после этого мужчина начинает упрекать женщину и говорить, что это ее вина. У нас так и случилось", - признался он. 

Позднее Пегова подарила Орлову дочь, но это не спасло их брак. Они охладели друг к другу, доверие между ними пропало. В 2011 году актеры развелись. Если бы Орлов мог отмотать время назад, то он бы, с его слов, посоветовал бывшей супруге не заводить с ним семью. 

Сейчас Дмитрий Орлов живет с медсестрой Натальей и регулярно общается с дочерью от первого брака. 

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