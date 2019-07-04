Орлов предал Пегову после потери ребенка

Артист покаялся

Актер Дмитрий Орлов признался, что он плохо обошелся со своей бывшей женой Ириной Пеговой, когда та потеряла ребенка.

47-летний артист рассказал в программе "Судьба человека", что их роман с Пеговой начался бурно. Актриса быстро забеременела и потеряла ребенка на ранней стадии. "Организм избавляется от плода, если что-то идет не так", - сказал Орлов, не став вдаваться в подробности.

По словам кинозвезды, в тот тяжелый момент он повел себя как "недоразвитый мужчина". "Самое страшное, если после этого мужчина начинает упрекать женщину и говорить, что это ее вина. У нас так и случилось", - признался он.

Позднее Пегова подарила Орлову дочь, но это не спасло их брак. Они охладели друг к другу, доверие между ними пропало. В 2011 году актеры развелись. Если бы Орлов мог отмотать время назад, то он бы, с его слов, посоветовал бывшей супруге не заводить с ним семью.

Сейчас Дмитрий Орлов живет с медсестрой Натальей и регулярно общается с дочерью от первого брака.