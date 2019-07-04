Пророчество Мессинга о войне против России утекло в Сеть

Конфликт нельзя предотвратить, только отсрочить

Пророчество Вольфа Мессинга про третью мировую войну во втором десятилетии XXI века попало в Сеть.

В нем советский артист с экстрасенсорными способностями утверждает, что две страны открыто выступят против России, в первую очередь – Соединенные Штаты, пишет "Газета.Ru". Китай сначала будет держать нейтралитет, но как только война станет горячей, то сразу же станет российским врагом.

Эта война приведет к уничтожению человечества. По мнению Мессинга, ее нельзя предотвратить, а лишь отсрочить.

Мессинг - советский эстрадный артист польского происхождения. Был известен своими экспериментами по "чтению мыслей".