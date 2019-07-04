Галкина похвалили за выдержку после "вокзального" скандала с Пугачевой

Он оказался мудрее Киркорова

Член Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заподозрил звезд российской эстрады в желании "попиариться" на скандале с Аллой Пугачевой, которая проехала на машине по перрону Рижского вокзала.

"Я не пойму, а почему так резко артисты возбудились по теме проезда по перрону Пугачевой? У нас что, внеурочный "Голубой огонек" случился летом?" - цитирует Манукяна портал "Дни.ру".

По его словам, Примадонне не грозит никакое наказание за нарушение правил дорожного движения, ведь "не сама же она калитку открыла и заехала на перрон". Скандал может плохо отразится разве что на начальнике Рижского вокзала, полагает эксперт.

"Вообще, конечно, Алла Борисовна - это прекрасный маркер для артистов. Чуть услышат они о том, что "Пугачеву обижают", и сразу выставляют редуты в ее защиту. <…> Конечно, "королева" она виртуальная, но правами себя наделила вполне реальными. Да и "свита" всегда на подхвате, как видно. Отлученный от престола "король" российский эстрады Филипп Киркоров тоже не забыл высказаться. Только мудрый Максим [Галкин - прим. ТВЦ.RU], как всегда в подобных ситуациях, промолчал, молодец", - заявил Вадим Манукян.

Напомним, некоторые интернет-пользователи осудили Аллу Пугачеву за то, что ее доставили к вагону поезда, хотя ездить по перрону разрешено только специальной технике. В защиту певицы выступили Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Владимир Винокур и Любовь Успенская. По слухам, в РЖД решают вопрос об увольнении начальника Рижского вокзала.

Видео: выходка Пугачевой на вокзале