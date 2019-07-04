Фрэнк Лэмпард возглавил "Челси"

Он играл за клуб с 2001 по 2014 годы

Новым тренером футбольного клуба "Челси стал его бывший игрок – 41-летний Фрэнк Лэмпард. Контракт подписан на три года.

Футболист пришел на место итальянского специалиста Маурицио Сарри, который перешел в туринский "Ювентус", пишет газета "Известия".

"Все знают, как я люблю клуб. Сейчас я сфокусирован на будущей работе, нам предстоит начать подготовку к следующему сезону. Надеюсь, смогу привести "Челси" к новым победам", — заявил Лэмпард.

Лэмпард играл за "Челси" с 2001 по 2014 годы на позиции полузащитника. В 2018-19 годах возглавлял "Дерби Каунти".