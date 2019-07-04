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Собянин назвал МЦД одним из самых эффективных транспортных проектов

12:34
  • четверг
  • 04 июля 2019

За сутки МЦД смогут перевозить около 900 тысяч пассажиров

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Московские центральные диаметры (МЦД) одним из самых эффективных транспортных проектов столицы.

"Эти диаметры пройдут от ближайших городов Подмосковья с одного конца в другой через всю Москву. Это, на мой взгляд, один из самых эффективных транспортных проектов Москвы и Московского региона", - заявил градоначальник в эфире телеканала "Москва 24".

МЦД разгрузит движение на магистральных дорогах и изменит транспортную ситуацию в столице – за сутки диаметры смогут перевозить до 900 тысяч пассажиров. В ноябре этого года запустят два маршрута МЦД "Одинцово – Лобня" и "Нахабино – Подольск". На них разместят 66 станций, с 27 из них можно будет пересесть на станции метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

По диаметрам будут курсировать поезда "Иволга", оснащенные бесплатным городским Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Поезда будут ходить в тактовом режиме, пассажирам не нужно будет подстраиваться под расписание поездов. В час пик интервал движения будет сокращен до пяти-шести минут.

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