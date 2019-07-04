Собянин: Увеличение потока туристов связано с фестивальной активностью

Москва привлекает людей со всего мира

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что туркомпании планируют организовать для россиян туры в столицу во время проведения городских фестивалей.

"Мы уже видим, как туристические агентства планируют свои мероприятия, графики приездов под эти фестивали (проводимые в Москве уличные фестивали из цикла "Московские сезоны"). У нас поток туристов прямо связан с нашей фестивальной активностью. Чем интереснее и крупнее фестиваль, тем больше туристов приезжает и из России, и из-за рубежа", - цитирует Собянина "Москва 24".

По словам градоначальника, крупные столичные фестивали, в том числе "Путешествие в Рождество", "Московская весна a cappella" и "Времена и эпохи", носят международный характер и пользуются огромным спросом у иностранных туристов. В них задействованы участники практически из всех крупных европейских городов. Как отметил Сергей Собянин, чемпионат мира по футболу в 2018 году также дал позитивный импульс развитию туризма в столице, обеспечив долговременный эффект.

Мэр Москвы напомнил, что в конце июня в городе стартовал фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем", который продлится до конца лета. Его кульминация придется на День города, когда праздничные мероприятия охватят огромное число площадок.

Отметим, что Москва считается одной из самых насыщенных культурных площадок в мире. Здесь ежегодно проходит свыше 270 крупных мероприятий. Среди них - 80 тысяч спектаклей, 30 тысяч концертов, 20 тысяч акций, 1,7 тысячи выставок, 600 гастролей творческих коллективов, 300 флешмобов и 150 фестивалей.

В 2018 году участниками культурных программ и цикла "Московские сезоны" стали 65,8 миллиона москвичей и туристов, а чемпионат мира по футболу, можно сказать, заново "открыл" Москву и Россию для иностранцев.