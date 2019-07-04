Собянин отметил значительное улучшение экологии в столице

Этому способствовали серьезные изменения в промышленности и транспортной политике города

Экология столицы серьезно улучшилась за последнее время, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме. По его словам, мнение об ухудшении экологии в крупных городах является выдумкой, сообщает ТВЦ.RU.

"Ситуация развивается наоборот: доля промышленности падает. В то же время предприятия стараются уменьшить объем вредных выбросов, проводят экологические мероприятия. Транспортное поведение и транспортная политика прямо влияют на экологию крупных городов. И те запреты, которые были введены на городском и федеральном уровне по экологическому классу бензина, двигателя, возымели свои действия. В Москве они были введены даже раньше, чем федеральные нормы", - сказал мэр.

Собянин отметил, что Москва подала пример другим, когда за несколько лет изменила автомобильный парк, сделав его самым молодым в Европе и самым экологичным. Перемены в грузовом и личном транспорте также привели к снижению в два с лишним раза концентрации вредных выбросов в атмосферу.

"Более того, мы стоим на пороге новой революции. Это электрический транспорт. Мы сделали шаг вперед быстрее, чем владельцы машин", — сказал Собянин, напомнив о закупке электробусов. Сейчас их в городе 300 единиц. Столько же город планирует закупать ежегодно.