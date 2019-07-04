Джоли разрешила пить вино истощенным после ухода Питта детям

У звездных отпрысков появилась дурная привычка

44-летнюю актрису Анджелину Джоли заподозрили в том, что она злоупотребляет алкоголем и позволяет своим шестерым детям пить спиртное.

Бывшая няня, которая работа в семье Анджелины Джоли, рассказала, что актриса может выпивать бутылку вина в день. К своим несовершеннолетним детям она старается относиться, как к взрослым, поэтому позволяет им пить алкоголь. Как сообщает немецкий телеканал RTL со ссылкой на журнал "OK!", голливудская актриса дает детям вино, чтобы успокоить их.

"Анджелина думает, что она классная мама. Она относится к своим детям, как к взрослым, но факт в том, что дети должны знать свои границы", - заявила женщина. По ее мнению, такое воспитание плохо сказывается на поведении звездных детей, которые испытывают нервное истощение после развода родителей.

Как пишет RadarOnline.com, дети Анджелины Джоли и Брэда Питта негативно относятся к курению. Их очень беспокоит, что Брэд выкуривает в день две пачки сигарет. "Все они заботятся о своем здоровье и с раннего возраста зарубили на носу, что курение - это ужасно", - рассказал источник портала.

Напомним, развод Брэда Питта и Анджелины Джоли длится несколько лет. Актеры пытаются решить вопрос опеки над детьми. Эта ситуация негативно сказалась на наследниках звездной пары, дети морально истощены разборками родителей.