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Жизнь россиян сильно упростят

14:53
  • четверг
  • 04 июля 2019

Изменения затронут не всех

Трудовые книжки станут электронными. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства. В цифровом виде будут храниться все сведения о месте работы, стаже и других аспектах профессиональной деятельности.
Жизнь россиян сильно изменится с 1 июля

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года, передает "ТВ Центр". Переход коснётся около 60 миллионов человек. По словам премьер-министра, это позволит работодателям сэкономить сотни миллионов рублей на ведении и хранении трудовых книжек. Есть у электронного документа и другие бесспорные преимущества.

"Само по себе существование трудовой книжки в бумаге тоже может создать проблемы для самого владельца. Поскольку, если книжка утрачена, нужно создавать ее копию, получать информацию из всех источников, это неудобно, и восстановление таких документов подчас занимает многие месяцы. В электронном виде все это, естественно, должно резервироваться и сохраняться", - сказал Медведев.

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