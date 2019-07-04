Жизнь россиян сильно упростят

Изменения затронут не всех

Трудовые книжки станут электронными. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства. В цифровом виде будут храниться все сведения о месте работы, стаже и других аспектах профессиональной деятельности.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года, передает "ТВ Центр". Переход коснётся около 60 миллионов человек. По словам премьер-министра, это позволит работодателям сэкономить сотни миллионов рублей на ведении и хранении трудовых книжек. Есть у электронного документа и другие бесспорные преимущества.

"Само по себе существование трудовой книжки в бумаге тоже может создать проблемы для самого владельца. Поскольку, если книжка утрачена, нужно создавать ее копию, получать информацию из всех источников, это неудобно, и восстановление таких документов подчас занимает многие месяцы. В электронном виде все это, естественно, должно резервироваться и сохраняться", - сказал Медведев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен