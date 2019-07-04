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Турция обвинила США в грабеже

14:51
  • четверг
  • 04 июля 2019

Вашингтон затеял нечестную игру из-за сделки Анкары с Москвой

Откровенным грабежом назвал президент Турции действия США по сделке с истребителями F-35. Это заявление Реджеп Эрдоган сделал в ходе визита в Китай, передает "ТВ Центр".

По его словам, Анкара уже заплатила Вашингтону почти полтора миллиарда долларов. Турецкие лётчики успешно прошли обучение на истребителях. При этом США передали Турции всего лишь четыре самолёта F-35. Остальные попали под американские санкции из-за сделки с Россией.

Вашингтон не желает, чтобы Турция закупала наши зенитно-ракетные системы С-400. Вместо них Штаты пытаются навязать свой аналог - ЗРК Patriot. Реджеп Эрдоган неоднократно подчёркивал, что не откажется от сделки с Россией. Поставки С-400 в Турцию должны начаться уже в ближайшие дни.

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