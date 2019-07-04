Собянин выступил на Московском урбанистическом форуме

Мэр рассказал об изменениях в столице

В "Зарядье" открылся Московский урбанистический форум. В течение двух дней эксперты со всего мира будут говорить о том, как создать комфортную городскую среду. В центре обсуждения - градостроительная политика, транспорт, благоустройство, экология и новые технологии. На пленарном заседании уже выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Вместо каменных джунглей на урбанистическом форуме "вырастает" берёзовая роща. Экология, правильное питание и увеличение продолжительности жизни - именно эти проблемы волнуют жителей современного мегаполиса. Потому и тема этого года - "Здоровый город". Сегодня в городах живут лучше и дольше. Современные программы нацелены на то, чтобы сделать мегаполис комфортной средой обитания для миллионов людей.

"Все чаще набирает популярность подходы к планированию городской среды с учетом потребностей отдельных групп: детей, пожилых, людей с ограниченными возможностями. Одновременно получает свое развитие технологии, снижающие отрицательное влияние окружающей среды на здоровье человека - это очистители воздуха, воды, ландшафтное планирование", - говорит вице-премьер Татьяна Голикова.

Создание здоровой городской среды приводит к увеличению продолжительности жизни. В Москве она уже составляет 80 лет. И будет расти, учитывая новые социальные программы. Такими, как "Московское долголетие", в котором задействованы миллионы столичных пенсионеров.

"Один из факторов стресса в городе, несмотря на огромное количество людей, проживающих в нем, — это одиночество, невостребованность, и мы подумали, как с этим бороться, как изменить эту ситуацию. И советуясь с людьми старшего поколения, мы создали программу "Московское долголетие", которая предполагает вовлечение огромное числа людей старшего поколения снова в активную жизнь", - сказал Сергей Собянин.

Жить стало удобнее и трудоспособному населению столицы. Сократилось время, проводимое в пути на работу и обратно. Для жителей даже самых отдаленных районов путь до центра стал значительно короче. Рекордные темпы строительства метро сделали его доступным практически для каждого округа. За счет перехода на экологический транспорт снизилось количество выброса вредных веществ в атмосферу. Электробусы до 21 года полностью вытеснят общественный дизельный транспорт со столичных дорог. А программы "Моя улица" и "Мой район" позволили жителям мегаполиса чувствовать себя комфортно в своем дворе, которые стали зеленее и удобнее, выросло число доступных социальных объектов: школы, детские сады и поликлиники.

Елена Сахно, Александр Савин, Дмитрий Шаракин, Илья Ушаков. Александр Голубев, "ТВ Центр".