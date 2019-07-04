Как работают новые правила выдачи микрозаймов

В силу вступили ограничения по ставкам и штрафам

С первого июля начали действовать новые правила выдачи микрозаймов. Это кредиты с коротким сроком возврата - от месяца до полугода - и очень большими ставками. В прошлом с заёмщиков могли брать свыше 700% годовых. Теперь - не более 365, то есть одного процента в день.

Микрокредиты пользуются популярностью, сфера развивается очень активно. Но правила игры до последнего времени были размытыми. На форумах - сотни сообщений от пострадавших заемщиков.

- У меня была срочная необходимость, пришлось взять займ. Кредит брала на месяц. Где-то через две недели стали приходить SMS о том, что срок погашения кредита истек, стали нарастать пени. После этих SMS я неделю не могла войти в личный кабинет и не могла дозвониться. Когда подошел срок оплачивать кредит, пришлось переплатить энную сумму денег.

"Проценты были чудовищные, вот эти несчастные 10-15 тысяч рублей превращались в 40-50, могли превратиться в 200-300 тысяч рублей", - сказал адвокат Алишер Захидов.

Теперь в силу вступили ограничения по ставкам и штрафам, которые могут быть начислены на сумму кредита. Не больше 1% в день, то есть не больше 365 годовых. В случае невыплаты займа можно взыскать не больше двух сумм от той, которую получил заемщик. С человека, взявшего пять тысяч в кредит, нельзя потребовать больше 15 тысяч рублей.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева.