В Подмосковье арестовали воровавших у пенсионеров лжемедиков

В мошенничестве подозревают двух женщин

В подмосковной Балашихе задержаны две женщины, которые под видом медработников обворовывали пожилых людей. Только по предварительной оценке они обогатились на 4,5 миллиона рублей, передает "ТВ Центр".

Задержали их в машине такси, когда они ехали с очередного преступления. У 90-летнего мужчины злоумышленницы забрали 200 тысяч рублей и драгоценности. Ему предложили пройти обследование на дому. И пока одна из мошенниц проводила фиктивные процедуры, другая шарила по квартире. По такой схеме были обворованы как минимум девять человек, все пожилые. При обысках в квартире задержанных найдены вещи потерпевших. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям "Кража" и "Мошенничество". Лжемедиков уже арестовали.

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