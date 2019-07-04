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Московские спасатели начали патрулировать места отдыха с помощью дронов

16:09
  • четверг
  • 04 июля 2019

Беспилотный аппарат может даже доставить спасжилет тонущему

На помощь московским спасателям для патрулирования на водных артериях приходят беспилотники. Аппарат уже прошел летные испытания в Строгинской пойме и прекрасно себя зарекомендовал. Сейчас решается вопрос о массовом внедрении дронов.

У московских спасателей появился необычный коллега. По легенде тренировки, которую провели специально для нас, в Строгинской пойме тонет человек. И первая помощь приходит мужчине с воздуха.

Беспилотник сбрасывает спасательный жилет. С его помощью тонущему остается продержаться на воде недолго, на помощь спешат уже настоящие спасатели. Несколько минут, и мужчина оказывается на борту катера.

"В случае необходимости данный беспилотник может доставить спасательный автоматически раскрывающийся плот, спасательный жилет. Вариантов масса: там и аптечка, и веревка", - рассказывает начальник поисково-спасательной станции "Серебряный бор" Ярослав Черногоров.

Небо над Москвой – бесполетная зона. Любой подъем аппарата и маршруты необходимо заранее согласовывать. Но в случае чрезвычайной ситуации разрешение на взлет спецслужбы дают мгновенно. Впрочем, основная задача дрона – мониторинг ситуации в акваториях и на пляжах. Летать может как в ручном управлении, так и по заранее заданным точкам.

"Мы выставляет маршрут полета в БПЛА: его высоту, скорость, зависание. Оптимальная высота – 100 метров. Она позволяет наблюдать полностью большую территорию водного объекта. Видеть людей, количество их", - говорит спасатель поисково-спасательной станции "Татарово" Юрий Зуев. 

В боевую готовность дрон приводится за считанные минуты. Развивает скорость до 40 км/ч. 70 минут полетного времени, 7 килограммов полезной нагрузки. Использовать беспилотник можно круглый год. Помешать может только туман и штормовой ветер. Кроме того, электронные глаза лучше человеческих: дрон с высоты исследует большую площадь акватории, может видеть и в темноте.

"В случае необходимости, только в случае необходимости, мы имеем возможность направить дежурную смену на место происшествия. Не использовать для этого катер с дежурной сменой, который загружен полностью оборудованием, который вышел, жжет горючее, используется труд человека, труд спасателя", - поясняет начальник поисково-спасательной станции "Серебряный бор" Ярослав Черногоров.

Но без работы люди, конечно, не останутся. Пусть беспилотник и увеличивает вероятность найти тонущего, и продержаться какое-то время на воде, но главную помощь в дальнейшем оказывают именно спасатели и, если требуется, медики.

В стране опыт использования беспилотников на воде – это ноу-хау. Аппарат в столице пока один. Он уже прошел летные испытания и прекрасно зарекомендовал себя. Поэтому сейчас решается вопрос массового внедрения таких крылатых спасателей.

Иван Колесников, Махаил Бахтияров, Егор Хлябич и Мария Леванова. "ТВ Центр".

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