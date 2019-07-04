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Собянин выразил соболезнования семье погибшего в Москве ребенка

15:13
  • четверг
  • 04 июля 2019

На малыша упало дерево

В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели трёхлетнего мальчика, на которого упало  дерево на детской площадке. Это произошло несколько часов назад в Гольяновском проезде, передает ТВЦ.RU.

Как сообщили в столичном Департаменте здравоохранения "скорая помощь" приехала на место в течение пяти минут. Однако медики только смогли констатировать смерть. Всё произошло на глазах брата близнеца. Сейчас вместе с мамой им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Мэр Москвы Сергей  Собянин на своей  странице в твиттере выразил слова соболезнования семье. Также глава города призвал из-за критических погодных условий быть особенно внимательными.

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