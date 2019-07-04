Видео с места взрыва во время праздничного салюта в Минске

Приведший к жертвам фейерверк изготовили в России

Во время праздничного салюта по случаю празднования дня независимости Белоруссии погиб человек, еще 10 получили ранения.

Трагедия произошла накануне, 3 июля. 64-летняя женщина смотрела на салют с берега реки Свислочь, когда в нее попал отлетевший заряд. Врачам не удалось ее спасти. Еще 10 человек получили осколочные ранения, двое из них до сих пор находятся в больнице.

На опубликованном в Сети видео можно заметить, что снаряды взрывались практически у самой земли. В следственном комитете отметили, что низкие взрывы разрушили салютные установки, а осколки ранили людей и повредили ближайшие здания, пишет "Интерфакс".

По данным Минобороны Белоруссии, одной из причин трагедии могли стать некачественные снаряды. Известно, что они были приобретены в российском городе Сергиев Посад. "Предположительная причина подрывов — некачественные заряды калибра 195 миллиметров", - отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".