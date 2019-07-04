На главу "Автодора" завели дело из-за ЦКАД

Проверки выявили множество нарушений

Глава компании "Автодор" стал фигурантом уголовного дела из-за нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка.

По его словам, это стало примером успешного взаимодействия со Счетной палатой. При проверке был выявлен большой объем нарушений, пишет ТАСС. При этом Чайка не стал называть имя председателя правления "Автодора", на которого завели уголовное дело.

До февраля этого года госкомпанию возглавлял Сергей Кельбах. Его сменил на этом посту Вячеслав Петушенко, ранее занимавший пост первого заместителя "Автодора".

Реализация проекта Центральной кольцевой автодороги началась в 2014 году. Завершить строительство первой очереди планировалось в 2018 году, но сроки были перенесены на 2019-й. Окончательно достроить трассу предполагалось в 2020 году, но 2 июля стало известно, что это произойдет не раньше 2021 года.

Трасса протяженностью 530 километров пройдет в 50 километрах от МКАД. Ввод дороги в эксплуатацию должен улучшить транспортную доступность Москвы и Московской области. В конце прошлого года Владимир Путин потребовал не допустить увеличения стоимости строительства ЦКАД.