Фото со свадьбы звезды "Игры престолов" попало в Сеть

Софи Тернер оголила спину под венцом

Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в популярном сериале, и музыкант Джо Джонас, которые поженились 1 мая, впервые опубликовали свадебное фото.

После свадьбы Тернер и Джонас, которые отправились в путешествие по Европе, не делились с поклонниками снимками с торжественного мероприятия. 4 июля на странице пары в Instagram появилось фото со свадьбы, подписанное следующим образом: "Мистер и миссис Джонас".

Звезда "Игры престолов" надела сложно декорированное платье от Луи Виттона с вырезом на спине, короткими рукавами и кружевной фатой. Пост молодоженов собрал более двух миллионов отметок "Нравится". Фото "лайкнул" в том числе музыкант Рики Мартин. "Потрясающе", "Усыновите меня", "Вот как выглядит совершенство!" - пишут им интернет-пользователи.

Модельер и креативный директор дома Louis Vuitton Николя Гескьер опубликовал в Instagram фото, сделанное во время примерки платья. "Абсолютная красота", - написал Гескьер.