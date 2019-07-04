ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал об идеологии программы "Мой район"

13:47
  • четверг
  • 04 июля 2019

Горожане ее поддерживают

Программа "Мой район" призвана устранить неравенство между территориями столицы и направлена на их комплексное развитие.Об этом рассказал Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме.

По его словам, эта идея активно поддерживается горожанами. Вместе с ними, по мнению мэра, властям удастся в ближайшее время "сделать еще один шаг" по улучшению доступности комфортной городской среды. Собянин напомнил, что большинство москвичей живут в спальных районах.

"Мы всегда занимались тем, чтобы у каждого москвича была в районе достойная школа, качественная поликлиника, музыкальная школа, дом культуры, прекрасный парк. Чтобы каждый москвич независимо от места проживания чувствовал себя одинаково комфортно, чувствовал себя москвичом", - приводит слова Собянина ТВЦ.RU.

Новости по теме
Комплексное благоустройство района Капотня
Комплексное благоустройство района Капотня
Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме
Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме
Программа "Мой район"
Программа "Мой район"
Микрорайон
Микрорайон
Детская площадка
Детская площадка
Район Ростокино
Район Ростокино
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.