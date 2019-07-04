Собянин рассказал об идеологии программы "Мой район"

Горожане ее поддерживают

Программа "Мой район" призвана устранить неравенство между территориями столицы и направлена на их комплексное развитие.Об этом рассказал Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме.

По его словам, эта идея активно поддерживается горожанами. Вместе с ними, по мнению мэра, властям удастся в ближайшее время "сделать еще один шаг" по улучшению доступности комфортной городской среды. Собянин напомнил, что большинство москвичей живут в спальных районах.

"Мы всегда занимались тем, чтобы у каждого москвича была в районе достойная школа, качественная поликлиника, музыкальная школа, дом культуры, прекрасный парк. Чтобы каждый москвич независимо от места проживания чувствовал себя одинаково комфортно, чувствовал себя москвичом", - приводит слова Собянина ТВЦ.RU.