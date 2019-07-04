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Владельца "Тараса Бульбы" отправили в колонию на два года

14:09
  • четверг
  • 04 июля 2019

Адвокат считает дело политизированным

Основатель сети "Корчма Тарас Бульба" 53-летнего Юрия Белойвана приговорили к двум годам колонии общего режима по делу о неуплате налогов.

На приговор бизнесмен отреагировал молча. Он закатил глаза и никак не стал комментировать. В суд он пришел со священником в черной рясе. Речь идет о неуплате налогов на 650 миллионов рублей. По версии следствия, Белойван скрывал свои доходы от государства с января 2011 года по март 2014 года.  

Адвокат владельца корчмы считает приговор жестоким и политизированным. Приговор будет обжалован, пишет РИА Новости.

Сеть "Корчма Тарас Бульба" была основана в 1999 году. В нее входят 16 заведений, 15 из которых работают в Москве и еще одно в Киеве.

 

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