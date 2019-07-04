Путин прибыл в Италию с однодневным визитом

У президента насыщенная программа

Важный шаг к налаживанию диалога с Европой. Владимир Путин прибыл в Италию с официальным визитом. В программе встречи с президентом республики и премьер-министром, а также главой Ватикана. Перед поездкой Путин дал интервью газете Corriere della sera. И рассказал о том, можно ли активизировать торговые связи в условиях санкций.

Владимира Путина встречают в римском аэропорту. Визит российского лидера продлится всего один день, но станет важным шагом к укреплению отношений с Италией и налаживанию диалога с Европой. Программа насыщенная. Целая серия официальных приёмов. Встречи с президентом и премьер-министром республики. Но сначала - аудиенция с главой Ватикана. Владимир Путин и Папа Римский Франциск обсудят гуманитарную ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины.

Подробности – в репортаже Кристины Мамиконян.