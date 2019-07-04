Опоздавший пассажир устроил драку во "Внуково"

Он опоздал на самолет до Анапы и требовал вернуть деньги

Разъяренный пассажир, опоздавший на рейс в московском аэропорту "Внуково", избил сотрудника авиакомпании "Победа".

Инцидент произошел в ночь на 1 июля. Два пассажира опоздали на рейс в Анапу и потребовали довезти их до самолета или вернуть деньги за билеты. Получив отказ, один из них набросился на представителя авиакомпании с кулаками.

Как рассказала представитель авиакомпании агентству URA.RU, сначала агрессивный пассажир согнул работника "Победы" со спины, а когда тот упал, ударил его ногой по голове. Пострадавший потерял сознание и сейчас находится в больнице. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

Полиция начала проверку, с подозреваемого взяли объяснения. Дебоширам аннулировали возвратные билеты. "Мы им не рады на борту "Победы", — отметили в авиакомпании.