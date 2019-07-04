Краско стыдно за умершего от алкоголя сына

Перед смертью артист располнел

Народный артист России Иван Краско признался, что ему было стыдно за сына Андрея, который страдал от алкогольной зависимости и умер в 48 лет в результате острой сердечной недостаточности.

88-летний артист рассказал в программе "Судьба человека", что его сын пристрастился к алкоголю еще в юности. Он приходил на репетиции в неадекватном состоянии, засыпал на работе и срывал план работы в театре.

"Один раз сына привез друг и сказал: "Вот забирайте. Это сын народного артиста". Мне стало обидно и совестно. Я считаю, что с Андреем рядом в этой жизни не оказалось женщины, которая бы спасла его от алкоголя", - заявил Краско.

Актер подчеркнул, что в свое время он уделял много времени воспитанию ребенка и пытался отучить его от вредной привычки, однако Андрей его не слушал.

"Последний раз мы виделись за неделю до его смерти. Я тогда обратил внимание, что он располнел. Видимо, уже тогда организм у него не мог бороться, шли необратимые физиологические процессы. <…> Я считаю, что у каждого своя судьба. Наверное, Андрей обязал меня жить долго и сделать то, что он сам не успел", - сказал Иван Краско.

Напомним, Андрей Краско умер в июле 2006 года на съемках фильма "Ликвидация", которые проходили на Украине.