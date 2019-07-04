ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кокорина и Мамаева увезли в неизвестном направлении

15:07
  • четверг
  • 04 июля 2019

Футболистов вывезли из СИЗО №2

Нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева этапировали в колонию для отбытия наказания.

Адрес колонии держится в секрете, сообщили ТАСС в управлении ФСИН. Однако известно, что срок заключения спортсмены будут отбывать вместе в колонии общего режима в одной из ближайших к Москве областей.

8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов, а после напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". 13 июня 2019 года Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам лишения свободы.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Павел Мамаев и Александр Кокорин
Павел Мамаев и Александр Кокорин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.