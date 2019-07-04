Кокорина и Мамаева увезли в неизвестном направлении

Футболистов вывезли из СИЗО №2

Нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева этапировали в колонию для отбытия наказания.

Адрес колонии держится в секрете, сообщили ТАСС в управлении ФСИН. Однако известно, что срок заключения спортсмены будут отбывать вместе в колонии общего режима в одной из ближайших к Москве областей.

8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов, а после напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". 13 июня 2019 года Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам лишения свободы.