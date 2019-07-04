"Копия мамы": звезда "Уральских пельменей" умилила снимком красавицы-дочки

Диана любит и умеет позировать

30-летняя актриса Илана Юрьева нарядила дочку в забавный дождевик с шапкой, в котором девочка стала похожа на ангелочка с новогодней елки.

Звезда "Уральских пельменей" выложила в Instagram две фотографии, на которых ее дочка Диана позирует в дождевике в горошек. "Погодка шепчет, - написала Юрьева, добавив эмодзи в виде зонтика. - Правда, с каким настроением ее воспринимать".

Пост собрал свыше 700 отметок "Нравится". "Лапочка, копия мамы", "Фото - бомба", "Похожа на вас один-в-один" - пишут интернет пользователи.

Ранее подписчики заподозрили Юрьеву в беременности после того, как она показала голый живот.