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"Копия мамы": звезда "Уральских пельменей" умилила снимком красавицы-дочки

15:30
  • четверг
  • 04 июля 2019

Диана любит и умеет позировать

30-летняя актриса Илана Юрьева нарядила дочку в забавный дождевик с шапкой, в котором девочка стала похожа на ангелочка с новогодней елки. 
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Звезда "Уральских пельменей" выложила в Instagram две фотографии, на которых ее дочка Диана позирует в дождевике в горошек. "Погодка шепчет, - написала Юрьева, добавив эмодзи в виде зонтика. - Правда, с каким настроением ее воспринимать". 

Пост собрал свыше 700 отметок "Нравится". "Лапочка, копия мамы", "Фото - бомба", "Похожа на вас один-в-один" - пишут интернет пользователи. 

Ранее подписчики заподозрили Юрьеву в беременности после того, как она показала голый живот. 

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