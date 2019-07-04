Составлена карта темной стороны Луны

Можно увидеть "практически каждый бугорок и расщелину"

Ученые США составили детальную карту Луны. Об этом рассказала заместитель директора Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд) Мишель Таллер. По ее словам, изображение было создано благодаря данным, которые были переданы "Лунным орбитальным разведчиком".

Американский зонд был запущен к естественному спутнику Земли в июне 2009 года. На нем были установлены камеры, осуществляющие съемку в видимом и ультрафиолетовом диапазонах. А еще на этом автоматическом аппарате размещены приборы, созданные в Лаборатории космической гамма-спектроскопии Института космических исследований Российской академии наук (РАН). Это детекторы нейтронов ЛЕНД, ХЕНД и ДАН. "Лунный орбитальный разведчик" должен был проработать два года, но он до сих пор продолжает функционировать.

По словам Таллер, теперь можно увидеть "практически каждый бугорок и расщелину, каждый камешек" на Луне. Она добавила, что эта информация позволит определить районы на Луне, которые являются самыми оптимальными для возможного возвращения человека туда и посадок автоматических спускаемых модулей, сообщает ТАСС со ссылкой на Washington Times.

Таллер подчеркнула, что ученые не обладали подобного рода сведениями, когда Соединенные Штаты организовали в июле 1969 года первую в истории высадку человека на Луне в рамках экспедиции Apollo 11, командиром которого был Нил Армстронг.

Сейчас NASA разрабатывает новый американский пилотируемый космический корабль, а также его носитель. США рассчитывают с их помощью доставить астронавтов на Луну в 2024 году, а в середине 2030-х годов - на Марс.

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