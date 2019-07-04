Папа Римский уступил дорогу Путину (видео)

Президент и Франциск столкнулись в дверях

В Ватикане проходит встреча папы Римского президента России. Перед началом переговоров Владимир Путин прошел по залам Апостольской библиотеки в окружении представителей Ватикана. Видео публикует ТВЦ.RU.

Затем президента встретил сам Франциск. В дверях возникла небольшая заминка. Папа предложил российскому лидеру пройти, однако Путин из уважения хотел пропустить того первым. Франциск жестом настоял, чтобы президент как гость вошел в его кабинет первым.

Затем после церемонии фотографирования начались переговоры Путина и Франциска.