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Стало известно, куда увезли Кокорина и Мамаева

15:50
  • четверг
  • 04 июля 2019

Их доставили в третье СИЗО Белгорода

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также их знакомый Александр Протасовицкий, отправлены в колонию Белгорода отбывать срок наказания. Ранее их осудили по делу о драках в Москве.

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По словам адвоката Мамаева Игоря Бушманова, осужденных увезли ещё 3 июля в третье СИЗО Белгорода. Оттуда их отправят в колонию в Белгородской области, сообщает "Чемпионат.com".

Ранее стало известно, что Кокорина и Мамаева увезли в неизвестном направлении. Адрес колонии держался в секрете. Изначально отмечалось, что срок заключения спортсмены будут отбывать вместе в колонии общего режима в одной из ближайших к Москве областей.

В октябре 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов. Затем они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". 13 июня 2019 года Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к году и шести месяцам колонии общего режима. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого - к году и пяти месяцам лишения свободы.

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