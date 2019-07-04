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Леди Гага ждет ребенка от Бредли Купера

15:58
  • четверг
  • 04 июля 2019

В США опубликовали фото Гаги с округлившимся животом

Американские СМИ сообщили, что певица Леди Гага ждет ребенка от актера Бредли Купера.

Слухи об их романе начались после премьеры фильма "Звезда родилась", усилились после проникновенного совместного выступления на премии "Оскар" и укрепились после новостей о разводе Купера с российской моделью Ириной Шейк.

 

А в четверг, 4 июля, американский журнал In Touch вышел с подобными заголовками: "Шок! Ребенок Гаги и Бредли. Но планов идти в ЗАГС нет", "Гага хвастается своим животом". "Они вне себя от радости". И действительно, на обложке есть фотография певицы с округлившимся животиком. СМИ предполагают, что она ждет девочку.

Официальных подтверждений романа актера и певицы так же как и беременности на данный момент нет, Гага и Купер продолжают отмалчиваться на этот счет.

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