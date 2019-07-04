ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лолита Милявская развелась с молодым мужем

16:08
  • четверг
  • 04 июля 2019

Певица пожелала Дмитрию Иванову удачи

55-летняя Лолита Милявская рассталась с 44-летним мужем Дмитрием Ивановым. Об этом популярная певица сообщила в своем Instagram. По ее словам, они решили не превращаться в пару, которая постоянно выясняет отношения. При этом Милявская поблагодарила Иванова за прожитые вместе годы и пожелала ему самого лучшего.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь ����✌. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен)����, но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!...

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

В марте стало известно, что бывший гражданский муж певицы Лолиты Милявской Арнольд Спиваковский скончался в возрасте 51 года. Они встречались в конце 1990-х, однако официально свои отношения так и не оформили. Бизнесмен помог певице пережить разрыв с третьим супругом – Александром Цекало.

Новости по теме
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.