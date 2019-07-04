Лолита Милявская развелась с молодым мужем

Певица пожелала Дмитрию Иванову удачи

55-летняя Лолита Милявская рассталась с 44-летним мужем Дмитрием Ивановым. Об этом популярная певица сообщила в своем Instagram. По ее словам, они решили не превращаться в пару, которая постоянно выясняет отношения. При этом Милявская поблагодарила Иванова за прожитые вместе годы и пожелала ему самого лучшего.

В марте стало известно, что бывший гражданский муж певицы Лолиты Милявской Арнольд Спиваковский скончался в возрасте 51 года. Они встречались в конце 1990-х, однако официально свои отношения так и не оформили. Бизнесмен помог певице пережить разрыв с третьим супругом – Александром Цекало.