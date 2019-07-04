Лолита Милявская развелась с молодым мужем

Певица пожелала Дмитрию Иванову удачи
55-летняя Лолита Милявская рассталась с 44-летним мужем Дмитрием Ивановым. Об этом популярная певица сообщила в своем Instagram. По ее словам, они решили не превращаться в пару, которая постоянно выясняет отношения. При этом Милявская поблагодарила Иванова за прожитые вместе годы и пожелала ему самого лучшего.
Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь ����✌. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен)����, но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!...
В марте стало известно, что бывший гражданский муж певицы Лолиты Милявской Арнольд Спиваковский скончался в возрасте 51 года. Они встречались в конце 1990-х, однако официально свои отношения так и не оформили. Бизнесмен помог певице пережить разрыв с третьим супругом – Александром Цекало.