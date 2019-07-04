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"Уже барышня": 15-летняя дочь Игоря Крутого произвела фурор

15:59
  • четверг
  • 04 июля 2019

Девочка развита не по годам

64-летний композитор и пианист Игорь Крутой отметил с дочерью Александрой получение ордена "Дружбы", которым его наградил казахстанский президент. 
Откровенные снимки дочери Крутого взорвали Сеть

Игорь Крутой опубликовал в Instagram фото, сделанное на борту самолета. Композитор сидит в обнимку с 15-летней дочерью, в руках у него бокал со спиртным. "С доченькой Сашенькой отмечаю орден", - написал Крутой. 

Интернет-пользователи поздравили музыканта с почетной наградой и восхитились красотой его дочери, которая надела довольно откровенный топ, подчеркивающий ее фигуру. "Красивая девочка!", "Невероятно красивая Сашенька", "Уже барышня", "Иметь такого папу и сидеть на коленях любящего родителя - очень дорого стоит" - написали подписчики. 

Отметим, что Александра - дочка композитора от второго брака. У него также есть сын Николай и падчерица Виктория. 

Ранее появились слухи о болезни Крутого, который за последние годы похудел на 20 килограммов. Певец Иосиф Кобзон говорил, что у композитора обнаружили рак.  

 

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