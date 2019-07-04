Катамадзе грозит расплата за отмену концерта в России

Билеты на ее выступление все еще в продаже
Отмена концерта Нино Катамадзе в Москве может грозить ей выплатой неустойки по существующему контракту. Об этом рассказали представители Crocus City Hall.
На данный момент продажа билетов проходит в обычном режиме. Это может быть связано с тем, что проведение концерта запланировано на следующий год, сообщает РИА Новости.
Ранее Нино Катамадзе написала в Facebook, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" было последним в России. Она назвала страну оккупантом, а ее президента Владимира Путина - врагом Грузии.
В Кремле отметили, что талантливая певица, вероятно, не разбирается в политике. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он может разъяснить ей аспекты российско-грузинских отношений, если у Катамадзе возникли вопросы.
Ближайший концерт певицы должен пройти в России 27 марта 2020 года.
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