Катамадзе грозит расплата за отмену концерта в России

Билеты на ее выступление все еще в продаже

Отмена концерта Нино Катамадзе в Москве может грозить ей выплатой неустойки по существующему контракту. Об этом рассказали представители Crocus City Hall.

На данный момент продажа билетов проходит в обычном режиме. Это может быть связано с тем, что проведение концерта запланировано на следующий год, сообщает РИА Новости.

Ранее Нино Катамадзе написала в Facebook, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" было последним в России. Она назвала страну оккупантом, а ее президента Владимира Путина - врагом Грузии.

В Кремле отметили, что талантливая певица, вероятно, не разбирается в политике. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он может разъяснить ей аспекты российско-грузинских отношений, если у Катамадзе возникли вопросы.

Ближайший концерт певицы должен пройти в России 27 марта 2020 года.

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