Россия отчитала Японию за карту с "японскими Курилами" на G20

Несколько дней назад Токио представил видеозапись, в которой южные острова Курильской гряды были обозначены как часть Японии

Москва выразила Токио протест в связи с тем, что в материалах к саммиту G20 Южные Курильские острова были обозначены как японская территория. Соответствующую ноту протеста направило Министерство иностранных дел России.

Как указала официальный представитель МИД Мария Захарова, "в ноте указывается на злоупотребление японской стороной функциями председателя G20 в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к нашей стране".

Дипломат подчеркнула, что это противоречит документам, которые закрепляют итоги Второй мировой войны, передает РИА Новости.

Ранее Москва и Токио не смогли найти компромисс в вопросе совместной деятельности на Курильских островах. Япония оспаривает принадлежность четырёх островов Курильской гряды, но серьёзных подвижке в переговорах между Москвой и Токио не наблюдается уже несколько десятков лет.