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Россия отчитала Японию за карту с "японскими Курилами" на G20

17:07
  • четверг
  • 04 июля 2019

Несколько дней назад Токио представил видеозапись, в которой южные острова Курильской гряды были обозначены как часть Японии

Москва выразила Токио протест в связи с тем, что в материалах к саммиту G20 Южные Курильские острова были обозначены как японская территория. Соответствующую ноту протеста направило Министерство иностранных дел России.

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Как указала официальный представитель МИД  Мария Захарова, "в ноте указывается на злоупотребление японской стороной функциями председателя G20 в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к нашей стране".

Дипломат подчеркнула, что это противоречит документам, которые закрепляют итоги Второй мировой войны, передает РИА Новости.

Ранее Москва и Токио не смогли найти компромисс в вопросе совместной деятельности на Курильских островах. Япония оспаривает принадлежность четырёх островов Курильской гряды, но серьёзных подвижке в переговорах между Москвой и Токио не наблюдается уже несколько десятков лет.

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