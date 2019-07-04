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Порвавшая с Россией Катамадзе осталась без песен

17:07
  • четверг
  • 04 июля 2019

Музыкальные сервисы удалили все ее композиции

Из российских музыкальных сервисов пропали песни грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее заявила, что больше не будет выступать в России. Представители ресурсов утверждают, что это не связано с ее антироссийскими высказываниями.

Песни и музыка Катамадзе исчезли из iTunes, "ВКонтакте", Google Play Music и "Яндекс.Музыки". В последнем агентству РИА Новости заявили, что исчезновение песен грузинской певицы связано с окончанием сотрудничества сервиса с лейблом, который предоставлял доступ к композициям.

Представители "ВКонтакте" пояснили, что правообладатель отозвал треки еще в прошлом году. О причинах такого решения в соцсети посоветовали узнать у самого артиста.

30 июня Нино Катамадзе написала в Facebook, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России. Она назвала Россию оккупантом, а президента Владимира Путина - врагом Грузии. В Кремле предположили, что талантливая певицы попросту не разбирается в политике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил ей разъяснить аспекты российско-грузинских отношений, если у Катамадзе возникли вопросы.

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Нино Катамадзе
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