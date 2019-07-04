Ракова: Москва продолжит развивать инфраструктуру здравоохранения

За пять лет будет построено около миллиона квадратных метров новых медицинских корпусов

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что город продолжит развивать инфраструктуру здравоохранения.

"Москва всегда много вкладывала в развитие здравоохранения, и мы продолжим эту линию в будущем. У нас новая масштабная программа развития инфраструктуры здравоохранения. За ближайшие пять лет предполагается построить около 1 миллиона квадратных метров медицинских корпусов", - сказала Ракова на полях Московского урбанистического форума - 2019.

Среди новых объектов здравоохранения – больница с перинатальным центром в поселке Коммунарка. Ее общая площадь составляет 160 тысяч квадратных метров. Также в список входит перинатально-кардиологический корпус в больнице №67 имени Ворохобова. Он будет оснащен самым современным оборудованием для выхаживания новорожденных. В перечне оказались две современные инфекционные больницы – взрослая и детская, а также современный лечебно-диагностический комплекс в больнице имени Логинова. Все учреждения будут оснащены самым современным оборудованием, сообщает портал мэрии Москвы.

"В то же время для увеличения продолжительности жизни, раннего выявления различных заболеваний по-прежнему первоочередную роль будет играть поликлиническое звено. И расширением доступности оказания медицинской помощи на поликлиническом звене мы тоже достаточно активно занимаемся", - подчеркнула Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице проводится масштабная программа капитального ремонта поликлиник, приводящая их к новому московскому стандарту. Он касается всех наиболее важных аспектов. Это оснащенность медицинским персоналом, расположение кабинетов (его сделают удобным и интуитивно понятным), единые стандарты оснащения всем необходимым оборудованием от портативного до аппаратов МРТ. Также важен единый визуальный стандарт и комфорт.

Все это делается, чтобы обеспечить жителям Москвы во всех районах равную доступность качественной медицинской помощи. Также для этого планируется капитально обновить 135 поликлиник, а все новые поликлиники будут строиться уже только с учетом этих новых стандартов.

Кроме того, большое внимание уделяется не только медицине, но и различным социальным институтам. Это стало возможным благодаря созданию городской инфраструктуры, которая позволяет заниматься спортом, вести активный образ жизни, больше времени проводить на улице.

Вице-мэр добавила, что запущена программа "Московское долголетие". Она позволяет московским пенсионерам продолжать вести активный образ жизни и заниматься спортом. "Конечно же, если бы у нас не было такой городской инфраструктуры, мы бы в такой кратчайший срок не могли бы развернуть эту программу", – отметила Анастасия Ракова.

Летом 2019 года участники "Московского долголетия" занимаются на свежем воздухе в 33 парках. Количество участников программы на сегодняшний день составляет 160 тысяч. Они могут заниматься различными видами активностей, начиная от физкультуры и заканчивая футболом. Это весьма популярно среди участников программы.

Также этим летом в Москве было принято решение расширить возможность прохождения диспансеризации. Для этого в парках города были открыты 46 павильонов "Здоровая Москва" – временных поликлиник с кабинетами врачей и диагностическим оборудованием.

Гуляя по парку, все желающие могут в непринужденной обстановке и максимально комфортных условиях пройти обследования. А еще в рамках программы "Здоровая Москва" рядом с медицинскими павильонами в парках открылись веранды здоровья. Обширная программа включает занятия по гимнастике, фитнесу, лекции о здоровье, психологии, правильном питании. За неделю их посетили уже более пяти тысяч человек.

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