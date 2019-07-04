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Эксперт: развитие Новой Москвы опережает "Большой Париж"

17:17
  • четверг
  • 04 июля 2019

Парижане позавидовали темпам строительства новых станций метро

Развитие Новой Москвы идет гораздо более быстрыми темпами, чем реализация проекта "Большой Париж", заявил в своём выступлении на Московском урбанистическом форуме бывший министр по вопросам развития "Большого Парижа" Морис Леруа. Он заметил, что французский проект был прототипом при освоении присоединенных территорий.

По его словам, в то время, как в новой Москве открыто уже несколько станций метро, в "Большом Париже" не было открыто ни одной.

"Я знаю, что у москвичей есть мобильное приложение, посвящённое метрополитену, и его приходится постоянно обновлять, потому что появляются новые станции. Я мечтаю о том моменте, когда мы во Франции будем строить столько же новых станций метро, чтобы также нужно было обновлять приложение", - сказал гость из Франции.

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