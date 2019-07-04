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В российских школах запретят мобильные телефоны

17:30
  • четверг
  • 04 июля 2019

Эту инициативу высказали во время Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей

Школьникам в России могут запретить приносить телефоны в учебные заведения. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

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По ее словам, в школе просто нет условий для хранения дорогостоящих гаджетов. "Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность", - приводит ее слова ТАСС.

Со своей стороны руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, что Роспотребнадзор в течение месяца подготовит предложения по запрету использования телефонов в школах, передает РИА Новости.

Годом ранее министр просвещения Ольга Васильева пообещала поощрять запреты на смартфоны в школах. По ее мнению, в данном вопросе имеет смысл следовать французскому примеру, где использование гаджетов в школах запрещено на законодательном уровне до девятого класса.

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