В российских школах запретят мобильные телефоны

Эту инициативу высказали во время Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей

Школьникам в России могут запретить приносить телефоны в учебные заведения. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

По ее словам, в школе просто нет условий для хранения дорогостоящих гаджетов. "Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность", - приводит ее слова ТАСС.

Со своей стороны руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, что Роспотребнадзор в течение месяца подготовит предложения по запрету использования телефонов в школах, передает РИА Новости.

Годом ранее министр просвещения Ольга Васильева пообещала поощрять запреты на смартфоны в школах. По ее мнению, в данном вопросе имеет смысл следовать французскому примеру, где использование гаджетов в школах запрещено на законодательном уровне до девятого класса.