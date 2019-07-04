ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин подарил папе Римскому "Грех"

17:38
  • четверг
  • 04 июля 2019

Президент надеется, что понтифик посмотрит фильм

Владимир Путин и папа Римский после переговоров в Ватикане обменялись подарками. Франциск преподнес российскому лидеру медаль в честь шестого года понтификата и гравюру 1774 года с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази.

Франциск, говоря о гравюре, объяснил, что дарил ее Путину, чтобы тот "не забыл Рим". Президент пообещал, что найдет ей самое достойное место.

В ответ российский лидер вручил понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом "Грех" Андрея Кончаловского. 

"Это очень хороший фильм", - заверил Владимир Путин. Президент надеется, что глава Католической церкви найдет время, чтобы его посмотреть. Видео обмена подарками публикует ТВЦ.RU.

Не остались без подарков и российские журналисты. Им папа Римский вручил четки с распятием.

Новости по теме
Владимир Путин и Папа Римский Франциск
Владимир Путин и Папа Римский Франциск
Владимир Путин и Папа Римский Франциск
Владимир Путин и Папа Римский Франциск
Владимир Путин и Папа Римский Франциск
Владимир Путин и Папа Римский Франциск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.