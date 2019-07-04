Путин подарил папе Римскому "Грех"

Президент надеется, что понтифик посмотрит фильм

Владимир Путин и папа Римский после переговоров в Ватикане обменялись подарками. Франциск преподнес российскому лидеру медаль в честь шестого года понтификата и гравюру 1774 года с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази.

Франциск, говоря о гравюре, объяснил, что дарил ее Путину, чтобы тот "не забыл Рим". Президент пообещал, что найдет ей самое достойное место.

В ответ российский лидер вручил понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом "Грех" Андрея Кончаловского.

"Это очень хороший фильм", - заверил Владимир Путин. Президент надеется, что глава Католической церкви найдет время, чтобы его посмотреть. Видео обмена подарками публикует ТВЦ.RU.

Не остались без подарков и российские журналисты. Им папа Римский вручил четки с распятием.