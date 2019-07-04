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Спортсмен выпил литр пива и умер

17:41
  • четверг
  • 04 июля 2019

Трагедия произошла во время соревнования

Соревнование по скоростному употреблению пива окончилось трагедией. Инцидент произошел в баре в курортном городе Ча-Ам в Таиланде.

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Несколько мужчин приняли участие в конкурсе. Перед тем, как приступить к участию в соревновании, они подняли кружки и произнесли тост. Затем участники выпили залпом литр пива. На это у них ушло примерно полминуты. В доказательство того, что они выполнили задание, "спортсмены" перевернули кружки.

Но спустя несколько секунд один из них потерял сознание. Он упал на пол и скончался прямо на глазах у друзей, сообщает РИА Новости. Теперь его тело отвезли на вскрытие.

Возможно, смерть наступила из-за аллергической реакции. Однако неизвестно, была ли у конкурсанта аллергия или другое заболевание.

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