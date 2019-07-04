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Украинский футболист поплатился за заявление о "москальских рожах"

18:37
  • четверг
  • 04 июля 2019

Юрий Габовда признался, что его Instagram взломали

Серьезный скандал разгорелся с участием украинского полузащитника футбольного клуба "Халадаш" из Венгрии Юрия Габовды. Он чересчур эмоционально поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против "Краснодара-2".

В Instagram футболист допустил, что его ждет удаление в предстоящем матче. "Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01" — написал Габовда.

Однако спустя какое-то время игрок удалил это сообщение из сториз. Затем он объявил, что его страницу якобы взломали.

Тем не менее, было уже поздно. Венгерский клуб заявил, что осуждает действия своего украинского полузащитника. В связи с этим футболист не сыграет в товарищеском матче с "Краснодаром-2", сообщает РИА Новости. "Наш клуб осуждает этот "пост", футбол должен быть вне политики", - отмечается в пресс-службе "Халадаша".

А вот в УЕФА отказались предпринимать какие-либо действия в связи с постом Габовды. Там отметили, что не имеют права возбудить дисциплинарное дело в отношении 30-летнего украинского футболиста, пишет "Спорт-Экспресс". Игрок находится под юрисдикцией венгерской футбольной федерации.

С "Халадашем" "Краснодар-2" сыграет в рамках сбора в Австрии. Встреча состоится 5 июля.

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