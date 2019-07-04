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Что обсудили Путин и папа Римский

18:32
  • четверг
  • 04 июля 2019

Это уже третья встреча президент России и понтифика

В четверг в Ватикане состоялась встреча российского президента Владимира Путина с папой Римским Франциском. Как стало известно, стороны обсудили сирийский кризис, ситуацию на Украине и в Венесуэле. Кроме того, глава государства и понтифик затронули тему межцерковных отношений, передает ТАСС.

После переговоров Франциск преподнес Путину медаль в честь шестого года понтификата и гравюру 1774 года с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази. Со своей стороны президент России вручил понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом "Грех" Андрея Кончаловского.

Перед началом встречи произошла небольшая заминка. Путин жестом руки предложил папе Римскому войти в комнату для аудиенции первому, но Франциск с улыбкой ответил на его жест своим. В итоге президент России вошел первым.

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