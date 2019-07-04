"Единая Россия" создаст сервис "Нацпроекты глазами людей"

Это произойдет уже осенью

Новый сервис обратной связи "Нацпроекты глазами людей" намерена создать и запустить уже этой осенью "Единая Россия". Об этом стало известно по итогам совместной стратегической сессии партии и правительства, передает "ТВ Центр".

В специальных сообществах, в соцсетях, на партийных сайтах и в мобильном приложении "Единой России" можно будет подать жалобу или задать вопросы об объектах, которые возводятся в рамках национальных проектов. Все сообщения будут поступать в единую публичную базу, структурированную по каждому объекту на сайте сервиса "Нацпроекты глазами людей. На основе проблемных тем и вопросов "Единая Россия" будет регулярно формировать доклад для председателя правительства Дмитрия Медведева.

"Обеспечить коммуникацию между властью и жителями конкретных территорий - мы считаем, что эту задачу могла бы реализовать партия "Единая Россия". Потому что фракция "Единая Россия" голосовала за утверждение бюджета, за выделение этих средств. Для нас очень важно, чтобы объекты строились качественно и в срок, и в контроль, сопровождение, реализацию этих нацпроектов было вовлечено как раз население. Поэтому мы сегодня договорились о том, что непосредственно на объектах будут проводиться встречи, чтобы люди могли видеть, следить за качеством, за сроками производства работ", - отметил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.