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Путин прокатился по Риму на "Аурусе"

20:02
  • четверг
  • 04 июля 2019

Президент России в четверг проводит переговоры с председателем совета министров Италии

Владимир Путин в четверг в Италии с официальным визитом. Один день пребывания, но с насыщенной программой. На встречах с руководителями Итальянской республики обсуждаются не только вопросы сотрудничества двух стран, но также взаимоотношения России и Евросоюза, а также ситуация в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы, передает "ТВ Центр".

Что обсудили Путин и папа Римский
О чем Путин говорил с итальянскими журналистами

По улицам Рима Владимир Путин передвигается на российском автомобиле представительского класса "Аурус". Это вызвало некоторую обеспокоенность итальянской стороны, так как старинные въезды в дворцовые комплексы довольно узкие, а габариты "Ауруса" - чуть больше, чем у машин итальянских руководителей. Тем не менее, водитель президента безупречно справился с задачей, автомобиль аккуратно прошёл через все арки, ворота и коридоры.  

В Квиринальском дворце Владимира Путина приветствовал президент Итальянской республики Серджо Маттарелла. После исполнения гимнов двух стран, главы государств представили друг другу членов делегаций. Далее лидеры стран проследовали на переговоры. По их итогам планируется подписание пакета соглашений.

Во дворце Киджи прошли переговоры Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Он возглавил правительство республики год назад, а в октябре прошлого года побывал с визитом в Москве. Джузеппе Конте высоко оценил российское гостеприимство, и пообещал на соответствующем уровне встретить Владимира Путина.

Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего, в сфере экономики, и возможности их дальнейшего наращивания. В программу визита включено также участие Владимира Путина и Джузеппе Конте в заседании российско-итальянского форума гражданских обществ.

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Автомобиль "Аурус"
Автомобиль "Аурус"
Владимир Путин и Серджо Маттареллой
Владимир Путин и Серджо Маттареллой
Владимир Путин и представители итальянской официальной делегации
Владимир Путин и представители итальянской официальной делегации
Владимир Путин и Серджо Маттареллой
Владимир Путин и Серджо Маттареллой
Владимир Путин и Папа Римский Франциск
Владимир Путин и Папа Римский Франциск
Владимир Путин и Папа Римский Франциск
Владимир Путин и Папа Римский Франциск
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