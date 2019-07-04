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Представители российского предприятия задержаны после взрыва в Минске

19:37
  • четверг
  • 04 июля 2019

Они специально прибыли в Белоруссию, чтобы все подготовить к праздничному салюту

В Белоруссии задержали двух представителей российской компании. Это связано с уголовным делом о взрывах фейерверочных изделий в Минске 3 июля.

Их подозревают в нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

Задержаны двое мужчин 28 и 25 лет. Они специально прибыли в Белоруссию, чтобы все подготовить к праздничному салюту, передает "Интерфакс". По мнению белорусских следователей, они неправильно подготовили фейерверки к запуску. Из-за этого снаряды разрывались почти на земле.

Взрыв фейерверков произошел во время праздничного салюта по случаю празднования дня независимости Белоруссии 3 июля. В результате погибла 64-летняя женщина. Еще 10 человек получили ранения. Двое из них до сих пор находятся в больнице.

В следственном комитете отметили, что низкие взрывы разрушили салютные установки. Осколки ранили людей и повредили ближайшие здания.

В Минобороны Белоруссии отметили, что одной из причин трагедии могли стать некачественные снаряды. Они были приобретены в российском городе Сергиев Посад.

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Видео с места взрыва во время праздничного салюта в Минске

 

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