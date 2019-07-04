О чем фильм "Грех", который Путин подарил папе Римскому

Картина посвящена Микеланджело Буонарроти

Президент России Владимир Путин подарил папе Римскому фильм "Грех". Его снял знаменитый режиссер Андрей Кончаловский.

"Это очень хороший фильм", - подчеркнул российский лидер. Путин надеется, что понтифик найдет время, чтобы его посмотреть.

Картина посвящена жизни знаменитого скульптора и художника Микеланджело Буонарроти. Фильм рассказывает о нескольких годах жизни творца. В открытых источниках говорится, что в повествовании говорится об одних из самых значимых его работ. Среди них - роспись свода Сикстинской капеллы, а также создание скульптуры Давида, которая установлена во Флоренции.

Съёмки проходили в Риме, Флоренции, Карраре и Тоскане. Картина была готова в 2018 году. Одним из продюсеров стал Алишер Усманов. В фильме заняты итальянские актеры Альберто Тестоне, Умберто Орсини, Массимо де Франкович и Якоб Диль.

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