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О чем фильм "Грех", который Путин подарил папе Римскому

20:33
  • четверг
  • 04 июля 2019

Картина посвящена Микеланджело Буонарроти

Президент России Владимир Путин подарил папе Римскому фильм "Грех". Его снял знаменитый режиссер Андрей Кончаловский.

"Это очень хороший фильм", - подчеркнул российский лидер. Путин надеется, что понтифик найдет время, чтобы его посмотреть.

Картина посвящена жизни знаменитого скульптора и художника Микеланджело Буонарроти. Фильм рассказывает о нескольких годах жизни творца. В открытых источниках говорится, что в повествовании говорится об одних из самых значимых его работ. Среди них - роспись свода Сикстинской капеллы, а также создание скульптуры Давида, которая установлена во Флоренции.

Съёмки проходили в Риме, Флоренции, Карраре и Тоскане. Картина была готова в 2018 году. Одним из продюсеров стал Алишер Усманов. В фильме заняты итальянские актеры Альберто Тестоне, Умберто Орсини, Массимо де Франкович и Якоб Диль.

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