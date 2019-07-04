Путин в Италии резко высказался о реализации Минских соглашений

Глава государства прокомментировал призывы к соблюдению Россией жлговоренностей

Владимир Путин в четверг с официальным визитом в Италии. Пребывание рассчитано на один день, но его программа насыщена. С руководителями Итальянской республики президент обсудил не только вопросы сотрудничества двух стран, но и взаимоотношения России и Евросоюза, а также перспективы разрешения конфликтов в Сирии, Венесуэле, Ливии, Донбассе и ряд других проблем. В Ватикане Владимир Путин и папа Римский Франциск обменялись мнениями по различным международным и гуманитарным вопросам.

Чтобы проехать в ворота Квиринальского дворца, лимузину президента России пришлось совершить непростой маневр. В палаццо XVI века когда-то жили главы Римской католической церкви, потом короли Савойской династии. Теперь это официальная резиденция президента Италии. Серджо Матарелла ждет Владимира Путина у дверей. Во дворе военный оркестр, почетный караул гвардейцев. Все подчеркивает особый статус этого визита, передает "ТВ Центр".

В парадном зале Бронзино - официальное представление делегаций. В Рим вместе с президентом России прибыли министры иностранных дел, промышленности, здравоохранения, культуры. Представители российского бизнеса.

"Визит Путина" - главная тема всех местных СМИ. Пресса пристально следит за каждой деталью визита российского президента. Не только о чем говорят, что готовят для торжественного ужина и культурной программы. Официальный Рим явно настроен показать себя с лучшей стороны.

Визитная карточка Рима - фонтаны. Изысканные скульптурные сооружения задумывались, чтобы не только поражать воображение гостей Вечного города. Демонстрировать его благосостояние. Правда, сейчас развитие итальянской экономики не то чтобы бьет фонтаном. Важным источником доходов для Аппенин веками являлись экономические связи с Россией. Но последние пять лет этот источник заметно оскудел.

Экономика - приоритетная тема на переговорах с итальянским премьером Джузеппе Конте. На российском рынке работают 5 сотен итальянских компаний. Товарооборот даже в условиях ограничений вырос на 13%, до 27 миллиардов долларов. Однако это в два раза меньше, чем до введения антироссийских санкций и ответных мер Москвы.

ЕС, отмечает Владимир Путин, теряет миллиарды евро дохода от запретительных мер. И сам заинтересован в их отмене. Но пока Москва и Рим развивают сотрудничество в двустороннем формате. В эти дни завершается Российско-Итальянской форум гражданских обществ. Он возобновил свою работу после пятилетнего перерыва.

На переговорах в Риме говорят и о международной повестке. Рим подчеркивает ключевую роль Москвы в решении конфликтов на Ближнем Востоке. А для Италии, на себе ощутившей последствия этих конфликтов в виде огромной волны мигрантов, это важнейший вопрос. Обсуждают и кризис на Украине. Москва уже говорила - новый президент должен выполнить свои предвыборные обещания. И наладить прямой диалог с Донбассом.

«Нельзя все время требовать от России исполнения Минских соглашений, даже в той части, которая вообще никак от нас не зависит. Минские соглашения, например, требуют полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит Минским соглашениям. Но почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров: "Когда вы это сделаете?" Мы же не можем это сделать за них. Ну, давайте я издам этот указ. Что это будет тогда? Что это будет?" – задался вопросом Путин.

Поговорить о вопросах глобальной важности Владимира Путина пригласил и папа Римский Франциск. По площади Святого Петра президентский кортеж подъезжает к Папскому дворцу.

Церемониал, выверенный до секунды и до детали. Огромный российский триколор развевается над Папским дворцом. Знаменитая швейцарская гвардия у входа. Замысловатую форму для папского караула, говорят, разрабатывал сам Микеланджело. Строгий дресс-код и для журналистов: только темные костюмы и неяркие галстуки.

Путин и Франциск почти час говорят за закрытыми дверями. В завершении встречи - церемония обмена подарками. Владимир Путин преподнес Главе Католической церкви икону с изображением апостолов Петра и Павла и диск с фильмом "Грех" Андрея Кончаловского о Микеланджело Буонаротти. Папа Римский станет одним из первых ее зрителей. Франциск передал гостю медаль в честь 100-летия окончания Первой мировой и гравюру 18 века. С видом на Собор Святого Петра. "Это чтобы вы не забывали Рим", - отметил понтифик.

Официальный представитель Ватикана потом уточнил - таким образом папа Римский пригласил своего гостя вернуться. Владимир Путин в свою очередь отметил, что все встречи в Ватикане и Риме были конструктивными и полезными.

Политический диалог и сотрудничество в экономике и культуре России и стран ЕС активизируются. Что еще раз подтверждает этот официальный визит, в завершение которого у Владимира Путина запланирована и одна неофициальная дружеская встреча - с бывшим председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Рим, Италия.